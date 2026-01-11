الصفحة الاقتصادية

هيئة تشغيل حقل الرميلة: تنفيذ مشاريع استراتيجية لزيادة الطاقات الإنتاجية


 

أعلنت هيئة تشغيل حقل الرميلة، اليوم الأحد، عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الطاقات الإنتاجية، فيما أشارت إلى أن هذه المشاريع تأتي لتطوير البنى التحتية ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية باستخدام تقنيات متقدمة تواكب التطور العالمي في صناعة النفط، حيث ذكر مدير الهيئة، عماد حسن للوكالة الرسمية، إنه "تم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تصعيد الطاقات الإنتاجية من بينها مشروع محطة مشرف القرينات الجديدة المقرر أن تدخل حيز التشغيل في شهر آب من عام 2027".

وأضاف أن "المحطة صممت بطاقة إنتاجية تبلغ 240 ألف برميل يومياً من طبقة المشرف"، مبيناً أن "المشروع سيسهم بشكل فاعل في تعزيز القدرات الإنتاجية للحقل".

كذلك أوضح أن "المحطة تعد من المشاريع المتطورة، إذ جرى تصميمها وفق أحدث التقنيات التكنولوجية وتشمل عازلات ثلاثية الطور مزودة بخزانات ومنظومات تحكم DCS، بالإضافة إلى منظومات ضخ من نوع (ميكرن)ومنظومات إشعال تلقائي لشعلات الحرق ما يجعلها منظومة متكاملة تعمل وفق معايير تشغيل حديثة".

كما أشار إلى أن "هذه المشاريع تأتي ضمن خطط الوزارة وشركة نفط البصرة والهيئة لتطوير البنى التحتية ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية باستخدام تقنيات متقدمة تواكب التطور العالمي في صناعة النفط".

