البنك المركزي يخاطب المالية بشأن سعر صرف الدولار الرسمي في موازنة 2026

خاطب البنك المركزي العراقي، وزارة المالية بشأن سعر الصرف الرسمي للدولار المقرر اعتماده في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026.

وذكرت وثيقة صادرة عن البنك أن "سعر الصرف الرسمي الذي سيتم اعتماده في عام 2026 يبلغ (1300) دينار للدولار الواحد".

وأوضحت الوثيقة أن "هذا السعر هو المعتمد منذ شهر شباط من عام 2023"، مشيرة إلى أن "تحديد السعر يأتي ضمن حدود اختصاص عمل البنك المركزي العراقي".

فيما كشفت مصادر ان البنك المركزي سيشتري الدولار بسعر 1300 دينار من وزارة المالية ويبيعه بسعر 1310 للمصارف التي ستبيعه بـ1320 للتجار والتحويلات الخارجية

ويأتي اعلان البنك المركزي العراقي، تزامنا مع ارتفاع شهدته أسواق البورصة المحلية لبيع العملة الأجنبية حيث سجل الدولار اليوم الخميس، ( 8 كانون الثاني 2026 )، ببغداد 147.850 ديناراً لكل 100 دولار.