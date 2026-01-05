مصرف الرافدين يعلن استرداد أكثر من 209 مليارات دينار

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين ( 5 كانون الثاني 2026 )، استرداد أكثر من 209 مليار دينار من الديون المتعثرة خلال عام 2025، في مؤشر على كفاءة السياسة الائتمانية وفاعلية أدوات التحصيل.

وذكر إعلام المصرف في بيان أن "هذا الإنجاز تحقق عبر حملات تحصيلية منظمة نفذتها الفرق المختصة في بغداد والمحافظات، وفق خطة مدروسة ومتابعة دقيقة، بما يعزز حماية المال العام ويرسخ الانضباط المالي".

وأشار المصرف إلى "استمراره في متابعة تحصيل الالتزامات، داعياً المقترضين إلى تسوية ديونهم، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن السداد، وفق القوانين والضوابط النافذة".

وأكد المصرف أن "هذا الأداء يأتي ضمن استراتيجيته الرامية إلى تحسين جودة المحفظة الائتمانية، وضمان ديمومة السيولة، ودعم الاستقرار المالي وتطوير الخدمات المصرفية".