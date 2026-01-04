وسط شلل تجاري "زلزال" الدولار يضرب الأسواق العراقية مع بداية 2026.. توقعات بكسر حاجز الـ 146 ألفاً

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد ( 4 كانون الثاني 2026 )، ارتفاعاً مفاجئاً مع انطلاق التداولات في العام الجديد، مما أثار موجة من القلق في الأوساط الاقتصادية والشعبية.

وبلغ سعر الصرف في منتصف تعاملات اليوم الأحد 145,750 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي في بورصتي الكفاح والحارثية بالعاصمة بغداد.

ويرجح خبراء اقتصاديون لـ "بغداد البوم"، استمرار التصاعد في الساعات القادمة، مع توقعات بإغلاق البورصة على سعر يتجاوز حاجز الـ 146,000 دينار.

شلل في الحركة التجارية

وأفاد مصدر صحفي في الأسواق المحلية بأن هذا الصعود المفاجئ تسبب بحالة من "الشلل الاقتصادي"، حيث توقفت الكثير من عمليات البيع والشراء بانتظار استقرار الأسعار.

كما أشار مراقبون، "، إلى وجود طلب متزايد وغير مسبوق على شراء العملة الصعبة منذ ساعات الصباح الأولى.