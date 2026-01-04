احتياطيات الغاز العربية تتجاوز 2000 تريليون قدم مكعبة في 2025.. والعراق خامساً

أظهرت قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز خلال 2025 نجاح 4 بلدان في تحقيق زيادة ملحوظة، مع صعود مصر إلى الترتيب السادس، متجاوزةً الكويت.

وبحسب وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ارتفع إجمالي احتياطيات الغاز العربية المؤكدة إلى 2015 تريليون قدم مكعبة (أو 2.015 كوادرليون قدم مكعبة)، مقابل 1997 تريليون قدم مكعبة في عام 2024.

الكوادرليون = ألف تريليون.

ويعكس هذا النمو في الاحتياطيات العربية نجاح إستراتيجيات تطوير الحقول القائمة لضمان استدامة الموارد وتلبية الطلب العالمي المتزايد، مدفوعة بنشاط مكثف في عمليات التنقيب أسفر عن اكتشافات نوعية جديدة.

وبحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال، تسيطر قطر والسعودية والإمارات على أكثر من 70% من إجمالي الاحتياطيات العربية المؤكدة، لتظل دول المنطقة -وتحديدًا الخليج العربي- عنصرًا رئيسًا في معادلة أمن الطاقة العالمية.

قطر أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز

ما تزال قطر تتربع على صدارة قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي خلال 2025، مع استقرارها عند 842.62 تريليون قدم مكعبة، وفقًا للقائمة التالية:

قطر: 842.63 تريليون قدم مكعبة.

السعودية: 343.61 تريليون قدم مكعبة.

الإمارات: 297 تريليون قدم مكعبة.

الجزائر: 158.91 تريليون قدم مكعبة.

العراق: 131.02 تريليون قدم مكعبة.

مصر: 63 تريليون قدم مكعبة.

الكويت: 62.86 تريليون قدم مكعبة.

ليبيا: 61.09 تريليون قدم مكعبة.

سلطنة عمان: 23.3 تريليون قدم مكعبة.

اليمن: 16.9 تريليون قدم مكعبة.

وفي المركز الثاني عربيًا حلّت السعودية، مع نجاحها في زيادة احتياطيات الغاز لأكثر من 343.6 تريليون قدم مكعبة خلال 2025، مقابل نحو 340.81 تريليون قدم مكعبة في 2024.

كما نجحت الإمارات في زيادة احتياطيات الغاز بمقدار 7 تريليونات قدم مكعبة، لتصل إلى 297 تريليون قدم مكعبة بنهاية عام 2025، مقابل 290 تريليون قدم مكعبة العام السابق له، لتأتي في الترتيب الثالث عربيًا.

بينما جاءت الجزائر في المركز الرابع بقائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز، مع تراجعها إلى 158.91 تريليون قدم مكعبة في العام المرصود، مقارنة بنحو 159.05 تريليون قدم مكعبة عام 2024.

وتبعها العراق في المركز الخامس، إذ انخفضت احتياطياته بصورة طفيفة إلى 131.01 تريليون قدم مكعبة خلال 2025، مقابل 131.16 تريليون قدم مكعبة في العام السابق.

مصر تتخطى الكويت في احتياطيات الغاز

جاءت مصر في المركز السادس بالقائمة، مع استقرار احتياطياتها المؤكدة عند 63 تريليون قدم مكعبة خلال عام 2025.

وتراجع ترتيب الكويت إلى المركز السابع، نتيجة انخفاض احتياطياتها إلى 62.85 تريليون قدم مكعبة، مقابل 63 تريليون قدم مكعبة في عام 2024.

وفي مقابل ذلك، سجّلت ليبيا قفزة ملحوظة في احتياطياتها لعام 2025، إذ ارتفعت إلى 61.09 تريليون قدم مكعبة، مقابل 53.15 تريليون قدم مكعبة في العام السابق، لتحلّ في المركز الثامن عربيًا.

كما ارتفعت احتياطيات عُمان إلى 23.3 تريليون قدم مكعبة، مقابل 23 تريليون قدم مكعبة في 2024.

وفي المركز الأخير بقائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز، حلّ اليمن، باحتياطيات استقرت عند 16.9 تريليون قدم مكعبة.

وبهذا الترتيب، هناك توقعات بأن تُسهم الاستكشافات الجارية في تغيير موازين هذه القائمة خلال الأعوام المقبلة، مع اهتمام واضح لدى العديد من الدول العربية بتطوير موارد الغاز غير التقليدية.