اقتصادي: حرب أميركا على فنزويلا قد ترفع أسعار النفط..

توقع الباحث الاقتصادي علي كريم إذهيب، اليوم السبت، ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 120 و150 دولاراً للبرميل، فيما أشار الى ان الارتفاع المحتمل يعني وفرة مالية كبيرة للعراق.

وقال إذهيب إن "الحرب الأميركية على فنزويلا قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما بين 120 و150 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع الأولى من اندلاع الأزمة بين واشنطن وكراكاس، عازياً ذلك إلى تعرض الإمدادات النفطية العالمية لصدمة مفاجئة في المعروض".

وأوضح، أن "التصعيد العسكري والعقوبات المشددة سيؤديان إلى تعطّل صادرات النفط الفنزويلي، ولا سيما النفط الثقيل، الذي يُعد عنصراً أساسياً في تشغيل مصافي أميركية وأوروبية، ما سيخلق فجوة فورية في السوق العالمية لا يمكن تعويضها سريعاً".

وأضاف أن "ارتفاع المخاطر الجيوسياسية سيدفع الأسواق إلى تسعير ما يُعرف بـعلاوة الخطر، إلى جانب احتمالات تعطّل خطوط الشحن والتأمين البحري في حال توسّع النزاع، وهو ما سيزيد من حدة ارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أن "هذا الارتفاع المحتمل سيعني وفرة مالية كبيرة للعراق، كون الموازنة العامة تعتمد سعراً تقديرياً يبلغ 60 دولاراً لبرميل النفط، فيما يصدر العراق حالياً نحو 3.3 مليون برميل يومياً بحسب الأرقام الرسمية".

وبيّن إذهيب أن "العراق يمتلك احتياطياً نفطياً مؤكداً يُقدَّر بنحو 145 مليار برميل، ما يعزز قدرته على الاستفادة من هذه التحولات، ويمنحه موقعاً متقدماً داخل سوق الطاقة العالمية وأوبك+".

وختم الباحث الاقتصادي بالتأكيد على أن "المرحلة المقبلة تتطلب إدارة مالية حذرة لاستثمار الفوائض المتوقعة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، تفادياً لآثار التقلبات المستقبلية".