الصفحة الاقتصادية

وزارة  التخطيط: مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بلغت قرابة 600 مشروع


 

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بلغت قرابة 600 مشروع، فيما اشارت الى أن هذه المشاريع ستكمل بشكل كامل خلال العام الحالي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "العمل متواصل بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية التابعة لوزارة التخطيط والممولة من القرض الممنوح من البنك الدولي والبالغ قيمته 300 مليون دولار"، لافتا الى أن "العمل بهذه المشاريع بدأ منذ العام 2017، وتم تنفيذ العديد منها في عدد من المحافظات وما تبقى سيتم إنجازه بشكل كامل خلال العام 2026".

وأضاف أن "المشاريع تنفذ في القرى الاكثر فقرا وشملت ما يقارب 560 قرية في عموم المحافظات"، مبينا أن "عدد المشاريع وصل الى قرابة 600 مشروع تشمل مشاريع الماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية وايضا مشاريع الطرق".

كما أوضح الهندواي أن "ما تبقى من هذه المشاريع وصلت الى نسب انجاز متقدمة تقارب الـ 70% وسيتم استكمال إنجازها نهاية هذا العام"، مشيرا الى ان "هذه المشاريع اسهمت في توفير خدمات اساسية للقرى الفقيرة، وايضا اسهمت في توليد فرص عمل كما انها اسهمت في تعزيز ثقة المواطنين بالمشاريع التي تنفذها الحكومة".

فيما بيّن أن "اختيار المشاريع يكون وفق الأولويات بالنسبة للقرى من خلال الحشد المجتمعي والاطلاع على متطلبات القرى لتحديد المشاريع من حيث الأهمية والاولوية ويتم بعدها التنفيذ بمشاركة أبناء تلك القرى".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة  التخطيط: مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بلغت قرابة 600 مشروع
ارتفاع أسعار النفط في أول يوم تداول لعام 2026
برنت بـ60 دولارا.. النفط يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020
وزارة التخطيط: انخفاض معدلات التضخم الشهري والسنوي خلال شهر تشرين الثاني الماضي
وزارة المالية تستكمل تمويل رواتب شهر كانون الأول
أسعار النفط تتراجع رغم مخاوف بشأن التوتر بين روسيا وأوكرانيا
سوق العملة: ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار في السوق المحلي
وزارة الزراعة: اعتماد تقنية حديثة تستهدف الناقل الرئيس لمرض الحمى النزفية
مصرف الرشيد: نتعرض لهجمة إعلامية ممنهجة وسنتخذ الإجراءات القانونية
مالية إقليم كردستان: إيداع مخصصات رواتب شهر تشرين الأول في حسابها المصرفي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك