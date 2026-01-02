وزارة  التخطيط: مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بلغت قرابة 600 مشروع

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بلغت قرابة 600 مشروع، فيما اشارت الى أن هذه المشاريع ستكمل بشكل كامل خلال العام الحالي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "العمل متواصل بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية التابعة لوزارة التخطيط والممولة من القرض الممنوح من البنك الدولي والبالغ قيمته 300 مليون دولار"، لافتا الى أن "العمل بهذه المشاريع بدأ منذ العام 2017، وتم تنفيذ العديد منها في عدد من المحافظات وما تبقى سيتم إنجازه بشكل كامل خلال العام 2026".

وأضاف أن "المشاريع تنفذ في القرى الاكثر فقرا وشملت ما يقارب 560 قرية في عموم المحافظات"، مبينا أن "عدد المشاريع وصل الى قرابة 600 مشروع تشمل مشاريع الماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية وايضا مشاريع الطرق".

كما أوضح الهندواي أن "ما تبقى من هذه المشاريع وصلت الى نسب انجاز متقدمة تقارب الـ 70% وسيتم استكمال إنجازها نهاية هذا العام"، مشيرا الى ان "هذه المشاريع اسهمت في توفير خدمات اساسية للقرى الفقيرة، وايضا اسهمت في توليد فرص عمل كما انها اسهمت في تعزيز ثقة المواطنين بالمشاريع التي تنفذها الحكومة".

فيما بيّن أن "اختيار المشاريع يكون وفق الأولويات بالنسبة للقرى من خلال الحشد المجتمعي والاطلاع على متطلبات القرى لتحديد المشاريع من حيث الأهمية والاولوية ويتم بعدها التنفيذ بمشاركة أبناء تلك القرى".