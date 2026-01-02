ارتفاع أسعار النفط في أول يوم تداول لعام 2026

ارتفعت أسعار النفط في أول يوم تداول لعام 2026 بعد أن تكبدت ‍العام الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ 2020، مع استهداف المسيرات الأوكرانية منشآت النفط الروسية وضغط الحصار الأميركي ‍على صادرات فنزويلا، حيث ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 35 سنتا إلى 61.20 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 57.76 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا خسائر سنوية تقارب 20% في 2025، وهي الأكثر ‍حدة منذ عام 2020، إذ بددت المخاوف بشأن زيادة المعروض والرسوم الجمركية تأثير ‌المخاطر الجيوسياسية،وكان هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يتكبد فيه ‍برنت خسائر، وهي أطول سلسلة خسائر مسجلة.