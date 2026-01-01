برنت بـ60 دولارا.. النفط يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020

اختتمت أسعار النفط تعاملات عام 2025 على انخفاض، مسجلة خسائر سنوية تقارب 20%، مع زيادة التوقعات بوجود فائض في المعروض خلال عام شهد حروبا ورسوما جمركية مرتفعة وزيادة إنتاج أوبك+ وفرض عقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا.

أطول سلسلة خسائر

عند التسوية في آخر جلسات العام، تراجع خام برنت بنسبة 0.8 بالمئة (48 سنتاً) ليغلق عند 60.85 دولار للبرميل، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنحو 19 بالمئة. ويعد هذا التراجع الأكبر منذ عام 2020، كما يمثل العام الثالث على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة تراجع للخام حتى الآن.

في المقابل، هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.9 بالمئة (53 سنتاً) ليسجل 57.42 دولار عند التسوية، متكبداً خسائر سنوية بلغت 20 بالمئة.