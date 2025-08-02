إيران تعلن التوصل لاتفاق مع العراق بشأن إمدادات الغاز وتسديد المستحقات

أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء العراقي، على ضرورة حل مشاكل تصدير الغاز والدفع، معرباً عن تفاؤله بتسوية المسألتين قريباً.

وقال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، اليوم السبت، على هامش اجتماعه مع وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل والوفد المرافق له، إن البلدين أحرزا تقدما في اتفاق تصدير الغاز الذي يتضمن توريد الغاز إلى محطات الكهرباء في العراق عبر معبري شلامجة ونفتشهر الحدوديين.

صرح باكنجاد لوكالة أنباء شانا: "دارت مناقشات حول حجم الغاز المُصدّر، ولحسن الحظ، توصلنا إلى توافق في الآراء". وأضاف: "حققنا أيضًا نتائج إيجابية فيما يتعلق بالمدفوعات المستحقة لنا عن صادرات الغاز السابقة، ونتوقع حل مشكلتي الحجم والمالية قريبًا".

ووصف أجواء اللقاء بالإيجابية، وشكر الوزير العراقي وفريقه والشعب العراقي على حسن ضيافتهم للحجاج الإيرانيين المسافرين إلى العراق للزيارات الدينية وزيارة الأربعين السنوية.

وأضاف باكنجاد أن وزير الكهرباء العراقي تعهد ببذل كل الجهود الممكنة لضمان الظروف الملائمة للحجاج الإيرانيين الزائرين خلال مراسم الأربعين.