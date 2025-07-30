وزير التخطيط يعلن انخفاض نسبة الفقر إلى 10.8 خلال 2024

أعلن وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، عن انخفاض نسبة الفقر الى 10.8 من المدة من عام 2018 الى 2024، فيما أشار الى أن تقرير دليل الفقر متعدد الأبعاد الوطني شمل جميع المحافظات بضمنها محافظات إقليم كردستان، إذ ذكر تميم في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق تقرير دليل الفقر متعدد الابعاد الوطني، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "مع ادراك الحكومة العراقية لأهمية التصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من اثاره حين وضعت ذلك ضمن اولوياتها الرئيسية لبرنامجها الحكومي ومع الانخفاض الذي شهده العراق في مؤشر الى 17.5 بالمئة مقارنة باكثر من 20 بالمئة خلال السنوات السابقة، الا ان ذلك لم يمنع من التوسع في دراسة تلك الظاهرة ليس من منظور السياسات الحكومية التي تهدف الى تحسين قدرة الفرد او الاسرة العراقية على رفع مستويات دخولهم، انما في البحث ايضا عن التحديات التنموية الاساسية التي ينبغي تقييم مساراتها ومعالجة الفجوات التي يواجهها المجتمع العراقي من اجل بناء سياسات منتصفة توفر للعراقيين حياة ينعم فيها افرادها بالتعليم المناسب وبظروف معيشية وخدمية تليق بهم وتبعد عنهم مظاهر الحرمان من الابعاد المذكورة".

وأضاف، "من هنا كان حرصنا على توفير مؤشرات رقمية موضوعية متعددة الابعاد والذي اصبح توجها دوليا لتقييم الحقوق"، مبيناً أن "وزارة التخطيط سعت الى التعاون مع كل من برنامج الامم المتحدة الانمائي ومبادرة الفقر والتنمية البشرية في العمل على انجاز تقرير وطني للفقر الابعاد في ضوء ما وفره المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسر في العراق من مؤشرات حديثة وواسعة عن اوضاع الاسرة العراقية الاقتصادية والاجتماعية والتي كانت واحدة من مقومات الاساسية لبناء دليل وطني جديد متعدد الابعاد ليس على مستوى بغداد فحسب بعد على مستوى المحافظات ايضاً".

وتابع، أن "تقرير دليل الفقر سيتم بشكل مباشر في تشخيص الحاجات الاساسية وتحسن المواطنين في المحافظات في ضوء الاولويات التي عكسها مكانا وقطاعيا ومع ان قيمة دليل الفقر متعدد الابعاد انخفضت من 11،4 بالمئة عام 2018 الى 10،8 بالمئة عام 2024"، مؤكدا "العزم على تبني سياسات وخطط لتخفيض قيمة هذا الدليل بشكل مستمر من جانب اخر".

وأشار إلى أنه "في مبادرة تعد الاولى على مستوى المنطقة العربية والعالم سيطلق لاحقا دليل فقر المرأة متعددة الابعاد انطلاقا من توجهات الحكومة في احداث تحسن جوهري في اوضاع المرأة العراقية في المجالات الصحية والتعليمية والمعيشية المختلفة".

كما بيّن، أن "العراق يعد في طليعة دول العالم في اعداد دليل فقر الطفل متعدد الابعاد ،اذ سبق ان اطلق اول تقرير في عام 2022 ،كما نتجه لاعداد دليل جديد لفقرة الطفل خلال عام 2026 ،بعد انجاز المسح العنقودي متعدد المؤشرات في جولته السابعة اخيرا"، معبراً عن "تقديره للجهود الوطنية الكبيرة التي قدمت هذين التقريرين في كل من وزارة التخطيط وهيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وهيئة احصاء اقليم كردستان، من اجل التأمين ضمن المؤشرات التي تخدم عملية التنمية في العراق وتستجيب لمتابعة اهداف التنمية المستدامة والتي يعد التخفيف بابعاده المختلفة هدفا رئيسيا من اهدافها".

كذلك أعرب عن "شكره وتقديره ايضاً إلى الشركاء في برنامج الامم المتحدة الانمائي مكتب العراق وفي المكتب الاقليمي وفريق مبادرة للفقر والتنمية البشرية لجهودهم الكبيرة في دعم انجاز هذين التقريرين وتأكيد الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة دوليا في قياس فقر متعدد الابعاد".