المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على إيقاف استيراد محصولين دعماً للمنتج المحلي

اكد المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، الموافقة على إيقاف استيراد محصولين دعماً للمنتج المحلي، إذ ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، ان "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ترأس اليوم الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الأوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".

واضاف ان "المجلس وافق على طلب وزارة المالية بإصدار الضوابط السنوية التقديرية للضرائب لعام 2025 والتي تتعلق بنسب أرباح الاستيراد والتصدير والمقاولات والتعهدات وأرباح المهن المختلفة والتي اعدتها اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض".

كما ذكر البيان، ان "المجلس وافق أيضا على طلب وزارة النقل بزيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاك أراضي وأعداد الدراسات والتصاميم لبناية مقر الهيئة البحرية العراقية العليا، كما وافق المجلس على طلب وزارة التخطيط بتمديد العمل بمشروع المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات ولمده 60 يوماً بصيغة اختيارية".

كذلك أوضح انه "تمت الموافقة على طلب وزارة الصحة/ دائرة المشاريع والخدمات الهندسية بزيادة مبلغ الاحتياط لمشروع إنشاء بناية المختبرات لمعهد الطب العدلي".

وطبقًا لما ذكره وزير الزراعة وافق المجلس على "إيقاف استيراد محصولي التين والعنب لمدة شهر دعما للمنتج المحلي، وفتح استيراد محصول الخيار لشحة إنتاجه محلياً ولضمان وفرة المحصول خلال الزيارة الأربعينية.