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النفط تعلن صادرات حزيران: نحو 99 مليون برميل وإيرادات تجاوزت 6.6 مليار دولار


أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة (25 تموز 2025)، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليوناً و(882) الفاً و(613) برميلاً، بإيرادات بلغت اكثر من (6) مليار و(698) مليون و(21) الف دولار.

وأشارت إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليوناً و(718) الفاً و(994) برميلاً ، فيما كانت الصادرات من حقل القيارة (946) الفاً و(741) برميلاً ، أما كمية الصادرات الى الأردن فبلغت (216) الفاً و (878) برميلاً.

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