النفط النيابية: العراق معرض لعقوبات قد تشل اقتصاده بسبب تهريب كردستان

أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الاثنين، أن العراق معرض لعقوبات اقتصادية أمريكية بسبب عمليات التهريب الممنهجة، لاسيما في إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم اللجنة، النائب علي شداد، في تصريح ل/المعلومة/، إن "انهياراً كبيراً داخل وزارة النفط، فضلاً عن هيمنة جهات خارجية من بينها المدعو (أوميد) على مفاصل مهمة في الوزارة".

وأضاف شداد، أن "العراق مهدد بخطر فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وزارة النفط، الأمر الذي سيؤدي إلى إصابة البلد بشلل اقتصادي كبير".

ودعا شداد وزارة النفط إلى "الإدراك التام لخطورة الوضع الراهن وما تسبب به من إساءة كبيرة لسمعة العراق في المحافل الدولية، فضلاً عن الخسائر المالية التي لحقت بالبلد نتيجة عمليات التهريب الممنهجة للنفط".