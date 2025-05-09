البنك المركزي يعلن أكثر من 41 مليار دينار غرامات على المصارف والشركات

صرّح البنك المركزي العراقي اليوم الخميس بأن قيمة الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية من بينها شركات الصرافة بلغت أكثر من 41 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فبحسب جدول صادر عن البنك فإن الغرامات المفروضة على هذه الجهات من كانون الثاني وحتى نهاية آذار بلغت 41 مليارا و268 مليونا و578 ألفا و75 دينارا مشيرا إلى أن هذه القيمة انخفضت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت غرامات بلغت 138 مليارا و377 مليونا و321 ألفا و527 دينارا.

وأوضح البنك أن الغرامات ترافقت مع 54 عقوبة إدارية شملت الإنذار والتنبيه والإمهال ووزعت على عدد من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.

كما بيّن الجدول أن شهر مارس شهد أعلى قيمة غرامات حيث بلغت 28 مليارا و759 مليونا و847 ألفا و795 دينارا مع 14 عقوبة إدارية فيما سجل شهرفبراير أدنى قيمة للغرامات بنحو 4 مليارات و628 مليونا و140 ألفا و368 دينارا رغم أنه شهد العدد الأعلى من العقوبات الإدارية ب25 عقوبة.

فيما لم يشر الجدول إلى أسماء المصارف أو الشركات التي طالتها الغرامات والعقوبات الإدارية.