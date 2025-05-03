الصفحة الاقتصادية

إرتفاع أسعار الذهب والدولار في الأسواق العراقية


 

 

شهدت الأسواق المحلية والعالمية، اليوم السبت الثالث من أيار 2025، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الذهب والدولار، في ظل تقلبات اقتصادية مستمرة وضغوط داخلية، أثرت على حركة التداول في السوق العراقية، إذ بلغ سعر أونصة الذهب 3241 دولارا عالميًا، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في الأسواق العراقية، حيث ارتفعت أسعار المثقال الواحد إلى مستويات غير مسبوقة، وجاءت كالتالي:

عيار 24: 770 ألف دينار

عيار 22: 707 آلاف دينار

عيار 21: 675 ألف دينار

عيار 18: 578 ألف دينار

وفيما يخص أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا نسبيا، حيث سجلت في صيرفات بغداد:

سعر الشراء: 143,750 دينار لكل 100 دولار

سعر البيع: 145,750 دينار لكل 100 دولار

كما بلغ سعر الصرف في بورصة بغداد 144,750 دينار لكل 100 دولار.

 

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