وفد اقتصادي أمريكي رفيع يزور العراق، تأكيداً على الشراكة وتطوير الاقتصاد

أكد نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ستيف لوتس، يوم الأربعاء، أن وزارة الخزانة الأمريكية سيكون لها دور فاعل في تطوير الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن العراق يشهد انفتاحا متزايدا على الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حيث ذكر لوتس، خلال مؤتمر صحفي إن "زيارتنا للعراق تمثل أكبر وفد من رجال الأعمال الأمريكيين يزور البلاد، وتشمل قطاعات متنوعة من الاقتصاد الأمريكي"، مشددا على أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعمل على تعزيز الشراكة بين الشركات العراقية ونظيرتها الأمريكية لتطوير القطاعين الصناعي والاقتصادي".

كما أوضح أن "وزارة الخزانة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية تمثلان جهات رئيسية في دعم التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتوسيع آفاق العمل المشترك".

بالمقابل، أكد رئيس مجلس الاقتصاد العراقي، إبراهيم البغدادي، خلال المؤتمر، أن "البلاد شهدت تراجعا كبيرا في مستوى التعليم خلال السنوات الأخيرة بعد التحرير، لكن وجود الجامعة الأمريكية في العراق يشكل خطوة مهمة لإنقاذ التعليم ويعد طوق نجاة حقيقيا".

وأضاف البغدادي، "لا يمكن أن ننسى دور الولايات المتحدة الأمريكية في تحرير العراق من الدكتاتورية، وهي دولة رائدة في مجالات عدة، ولا تزال تساهم في دعم العراق".

وأشار إلى أن "زيارة الوفد الأمريكي، المكون من أكثر من 100 شخصية يمثلون أكثر من 60 شركة، دليل واضح على تطور العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن"، لافتا إلى أنه "تم إطلاق مجلس تطوير القطاع الخاص قبل يومين، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعضوية النائب الأول، وزير التخطيط، والنائب الثاني".

واختتم بالقول: "العراق اليوم أفضل بعشرات المرات مما كان عليه في السنوات الماضية، ونحن نرحب بأي شركة ترغب بالاستثمار والعمل داخل العراق لتطوير قطاعاته الصناعية والاقتصادية".