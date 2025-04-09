الصفحة الاقتصادية

استمرار احتكار المصارف الاهلية للحوالات الخارجية، دون تقديم أي خدمات مصرفية ملموسة!


 

يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن المصارف الأجنبية والمحلية ذات الإدارة الأجنبية على غرار المصرف الأهلي الذي يخضع لإدارة أردنية، تقوم باحتكار الحوالات المصرفية في العراق وحرمان المصارف المحلية منها، دون تقديم أي خدمات مصرفية ملموسة للعراقيين، إذ يعاني النظام المصرفي العراقي من الانهيار لأن اغلب المصارف العراقية تخضع للعقوبات الامريكية المفروضة، مما دفع بالمصارف الاجنبية والمحلية ذات الادارة الاجنبية لاحتكار الحوالات المصرفية في العراق وحرمان المصارف المحلية منها، دون تقديم أي خدمات مصرفية ملموسة.

وتم هذا الأمر باجازة ممنوحة من البنك المركزي العراقي رغم ان تلك المصارف ومنها المصرف الاردني الأهلي لا تمتلك اي ميزة تنافسية، لكنها كفلت أمام الأمريكيين وفتحت لها حسابات في سيتي بنك في جي بي مورجان بالولايات المتحدة فقط لانها مملوكة لمستثمرين أجانب تابعين لمصارف في الأردن وفي الخليج.

في حين لا يعمل المصرف الأهلي وغيره من المصارف المشابهة وفق مبدأ تقديم عمليات مصرفية متميزة للعراقيين ولكنها تعمل وفق الكفالة من قبل المصارف الأجنبية في دولها.

في ذات الوقت تحقق هذه المصارف ارباحا خيالية تصل الى ثلاثمئة مليار دينار سنويا ويمكن ان تصل الارباح الى المليارات في حال البيع مع العمولات الجانبية.

ونتيجة لذلك، يرى كثيرون ان هنالك حاجة لتعديل سياسات البنك المركزي ودعم النظام المصرفي العراقي وتقوية معاييره وتقوية قدرته على الحوالات والدخول للعمليات المصرفية.

وبلغة الأرقام، وبالمقارنة مع دول المنطقة فانها لا تعطي أكثر من اربعة عشر بالمئة للمصارف الأجنبية، أما العراق فانه يقدم نسبة مئة بالمئة لتلك المصارف، خلافا لقانون الشركات الذي حدد نسبة الفائدة بتسعة واربعين بالمئة، فان البنك المركزي اعتمد على قانون المصارف مادة 107 التي اتاحت لمجلس إدارة البنك المركزي إعطاء نسبة دون تحديد أكثر أو أقل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استمرار احتكار المصارف الاهلية للحوالات الخارجية، دون تقديم أي خدمات مصرفية ملموسة!
الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على الصين!
اقتصادي: الدول الصناعية مقبلة على حرب اقتصادية بسبب رسوم ترامب
الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%
هزة تضرب سوق السندات الأميركية
حرب ترامب الجمركية تهز عالم كرة القدم
مستشار رئيس الوزراء: الموازنة العراقية صامدة رغم تقلبات النفط العالمية.. والأزمة مؤقتة
رئيس الوزراء: جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة
تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات دولياً
رئيس الوزراء: ارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 128% ونمضي بإصلاحات مصرفية شاملة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك