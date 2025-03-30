مع حلول عطلة العيد، ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق المحلي

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد مع حلول عطلة العيد، حيث ارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147.550 دينارا عراقيا لكل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح أمس السبت 147.400 دينار لكل 100 دولار.

أما أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148.500 دينار عراقي لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146.500 دينار لكل 100 دولار. فيما لا يتم تداوله الدولار ايام العطل والاعياد في اربيل.