الرافدين يوجه فروعه بالدوام يومي السبت والأحد لصرف مستحقات مالية "عالقة"

وجه مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، (28 آذار 2025)، فروعه بالدوام يومي السبت والأحد لصرف مستحقات مالية "عالقة".

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمصرف ان "مصرف الرافدين، وجه فروعه التي تم تحديدها وهي (المحيط - الحي العربي - حيفا - الوزيرية - الشيخ عمر - الزوية - ساحة النصر - باب المعظم - سبع قصور) بالدوام يومي السبت والأحد المقبلين".

وأشار الى، ان التوجيه بالدوام "لصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ واستلام ريع المنتجات النفطية ومحطات الوقود".