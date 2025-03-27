البنك المركزي يعلن عن خطط جديدة لتوسيع حملة "أصرَفلَك"

صرّح البنك المركزي، اليوم الخميس، عن خطط جديدة لتوسيع حملة "أصرفلك" خلال الشهرين القادمين، فيما أوضح أهم النتاجات التي تعمل عليها الحملة، حيث ذكر مدير قسم الشمول المالي في البنك المركزي، حسين عبد الأمير للوكالة الرسمية، إن "هناك تواصلاً مع المسؤولين حول حملة "أصرفلك"، التي من خلالها تعزز ثقافة المعرفة المالية لدى الجمهور، عن طريق القنوات التي توفرها الحملة، ونضع خططاً وبرامج لمتابعة وقياس الأثر الذي تخلقه الحملة، من خلال النتاجات التي تقوم بها مع الجمهور".

كما لفت إلى أن "الحملة ستكون نطاقاتها أوسع خلال الشهرين القادمين، وسيكون هناك انتشار واسع في المحافظات الجنوبية لجوانب متعددة بالتوعية والتثقيف المالي".

فيما بين، أن "النتاجات التي تعمل عليها حملة "أصرفلك" حالياً متنوعة، وأهم جهد سيكون الجهد الميداني بالتعاون مع المؤسسات المالية وكذلك المؤسسات العامة".