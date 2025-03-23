الصفحة الاقتصادية

نظام النافذة الواحدة: ثورة إلكترونية لتسريع تسجيل الشركات وتحفيز الاستثمار بالعراق


تحدث مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن أهمية "النافذة الواحدة" في تسجيل الشركات، مشيرا إلى أن هذا النظام الإلكتروني الموحد له العديد من المميزات الاستثنائية التي تسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال في العراق، حيث ذكر صالح في تصريح، إن إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الشركات يعد خطوة هامة لدعم الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار في العراق، موضحا، أن النظام لا يسهل الإجراءات فقط، بل يعزز أيضا من كفاءة الأعمال ويولد بيئة اقتصادية قوية، محاطه بعوامل جوهرية مثل تسريع الإجراءات وتقليل الروتين.

ومن بين المزايا التي ذكرها صالح، أبرزها تقليص الوقت اللازم لتسجيل الشركات، حيث كان هذا يستغرق أسابيع أو حتى أشهر، بينما أصبح الآن يتم خلال ساعات أو دقائق.

فيما لفت، إلى أن هذا النظام يسهم في تقليل التكلفة التشغيلية والإدارية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وبالتالي خفض التكاليف على المستثمرين. 

وأضاف صالح، أن النظام يعزز من الشفافية، ويعد جزءا مهما من برنامج الحكومة للتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، ومن خلال النظام، يمكن التحقق الفوري من البيانات، مما يقلل من فرص التلاعب أو الأخطاء، ويعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، ويحسن بيئة الأعمال في العراق.

كذلك أكد، على أن هذا النظام يعزز الربط والتكامل الشبكي بين الجهات المختلفة، مثل الهيئة العامة للضرائب، وهيئات الاستثمار في المحافظات، والمصارف، بالإضافة إلى مسجل الشركات وأقسام وزارة التجارة، مما يسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية الصحيحة.

وفي ختام حديثه، أشار صالح، إلى أن النظام الإلكتروني يدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، ويشجع على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة، وهو ما يسهم في زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني في إطار استراتيجية الحكومة وخطة التنمية الوطنية 2024-2028.

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