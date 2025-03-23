الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: التخطيط لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2029


صرّحت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن خطط طموحة لزيادة الإنتاج النفطي إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2029، مشيرة إلى اتفاق مع شركة بي بي لتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك، حيث ذكر وكيل وزارة النفط، باسم محمد خضير، إن الوزارة تعمل على رفع الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز ضمن خطة خمسية واضحة، تهدف إلى بلوغ هذا الرقم بين عامي 2028 و2029.

كما أضاف خضير، أن الوزارة تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع متنوعة في جميع المحافظات، مستفيدة من الأنشطة الاستكشافية التي تقوم بها شركة الاستكشافات النفطية، بالإضافة إلى عمليات الحفر والإنتاج التي تجرى في الحقول بموجب جولات التراخيص الست.

وكان من أبرز المشاريع الحالية التي أشار إليها خضير، مشروع تنمية الغاز المتكامل في الجنوب في حقل أرطاوي، إلى جانب مشاريع أخرى، أبرزها مشروع تطوير أربعة حقول نفطية مهمة في كركوك، حيث تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، ومن المقرر توقيع العقد النهائي مع شركة بي بي خلال الأيام المقبلة.

كذلك أكد وكيل الوزارة، على أن الشركات الوطنية في مجال الاستخراج أصبحت اليوم مسؤولة عن 70% من العمليات التشغيلية في القطاع النفطي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البصرة: استصلاح آبار نفطية في الزبير وغرب القرنة لتعزيز الطاقة الإنتاجية
رئيس الوزراء يستمع لعروض لتأسيس مصرف جديد تحت اسم الرافدين الأول
نظام النافذة الواحدة: ثورة إلكترونية لتسريع تسجيل الشركات وتحفيز الاستثمار بالعراق
وزارة النفط: التخطيط لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2029
الدولار يحافظ على استقراره في السوق المحلي في بغداد
محافظة ديالى: إنتاج أكثر من 70 ألف طن من الحمضيات خلال الموسم الشتوي
العراق يقرر خفض إنتاجه النفطي طوعيا بمقدار 125 ألف برميل يوميا
الدولار ينخفض بشكل ملحوظ في العراق
وزارة النفط: رفع الطاقة الإنتاجية لمصفى ميسان إلى 110 آلاف برميل يوميا
أسعار صرف الدولار مع إغلاق البورصة في السوق المحلي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك