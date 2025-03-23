وزارة النفط: التخطيط لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2029

صرّحت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن خطط طموحة لزيادة الإنتاج النفطي إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2029، مشيرة إلى اتفاق مع شركة بي بي لتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك، حيث ذكر وكيل وزارة النفط، باسم محمد خضير، إن الوزارة تعمل على رفع الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز ضمن خطة خمسية واضحة، تهدف إلى بلوغ هذا الرقم بين عامي 2028 و2029.

كما أضاف خضير، أن الوزارة تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع متنوعة في جميع المحافظات، مستفيدة من الأنشطة الاستكشافية التي تقوم بها شركة الاستكشافات النفطية، بالإضافة إلى عمليات الحفر والإنتاج التي تجرى في الحقول بموجب جولات التراخيص الست.

وكان من أبرز المشاريع الحالية التي أشار إليها خضير، مشروع تنمية الغاز المتكامل في الجنوب في حقل أرطاوي، إلى جانب مشاريع أخرى، أبرزها مشروع تطوير أربعة حقول نفطية مهمة في كركوك، حيث تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، ومن المقرر توقيع العقد النهائي مع شركة بي بي خلال الأيام المقبلة.

كذلك أكد وكيل الوزارة، على أن الشركات الوطنية في مجال الاستخراج أصبحت اليوم مسؤولة عن 70% من العمليات التشغيلية في القطاع النفطي.