الصفحة الاقتصادية

الدولار يحافظ على استقراره في السوق المحلي في بغداد


حافظت أسعار صرف الدولار الأمريكي على استقرارها في أسواق العاصمة بغداد، اليوم السبت فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع افتتاح البورصة الرئيسية في البلاد، حيث استقرت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147.300 دينار لكل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي.

أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148.250 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 146.250 دينار لكل 100 دولار.

فيما سجل الدولار ارتفاعا في اربيل حيث بلغ سعر البيع 147.300 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147.200 دينار لكل 100 دولار.

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