الدولار ينخفض بشكل ملحوظ في العراق

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، انخفاضا في أسواق العاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع افتتاح البورصة في أخر ايام الأسبوع، حيث انخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147.300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الأربعاء 147.600 دينار لكل 100 دولار.

أما بالنسبة لاسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148.250 دينار لكل 100 دولار، وبلغ الشراء 146.250 دينارا لكل 100 دولار.

بينما سجل الدولار في اربيل انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 147.150 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147.050 دينار لكل 100 دولار.