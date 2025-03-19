وزارة النفط: رفع الطاقة الإنتاجية لمصفى ميسان إلى 110 آلاف برميل يوميا

صرّحت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء وحدة تكريرية جديدة في مصفى ميسان، من شأنها أن تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصفى إلى 110 آلاف برميل يوميا، حيث ذكر وكيل الوزارة لشؤون التصفية عدنان محمد حمود خلال زيارته لمصفى ميسان لمتابعة مشروع إنشاء وحدة تكريرية جديدة بطاقة 70 ألف برميل، إن "الحكومة تدعم تطوير قطاع التصفية، لما له من دور محوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد"، مشددا على "ضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال المدنية وصب الأسس وفق التوقيتات المحددة، مع العمل بنظام شفتين لضمان تسريع التنفيذ".

كما أوضح حمود، أن "تنفيذ المشروع يعتمد على أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وسيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصفى إلى 110 آلاف برميل يوميا، مما يعزز قدرة الوزارة على تلبية احتياجات محافظة ميسان والمحافظات المجاورة بالمشتقات النفطية".

فيما عقد الوكيل، بحسب البيان، "اجتماعا موسعا بحضور مدير عام الدائرة الفنية حسنين عبداللطيف ومدير قسم الدراسات في الدائرة الاقتصادية ومدير الموارد في الوزارة ومدير المصفى وعدد من الملاكات الهندسية، حيث تمت مناقشة آليات تسريع التنفيذ وفق خطة زمنية محددة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة للمشروع".