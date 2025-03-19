أسعار صرف الدولار مع إغلاق البورصة في السوق المحلي

شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي، اليوم الأربعاء، استقرارا في أسواق العاصمة بغداد وكذلك في أربيل مع إغلاق البورصة، حيث لم تشهد أسعار الدولار تغييرات مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل سعر الصرف 147.600 دينار لكل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح اليوم.

إذ حافظت أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد على استقرارها، حيث بلغ سعر البيع 148.500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146.500 دينار.

أما أربيل، شهدت أسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147.250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147.150 دينارا.