وزارة الداخلية تعلن القبض على أكثر من 350 متلاعباً بالأسعار في رمضان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن القبض على أكثر من 350 متلاعباً بالأسعار في رمضان، فيما كشفت بالأرقام عن حصيلة عمليات مديرية الجريمة المنظمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث ذكر الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، إن "إجراءات مديرية مكافحة الجريمة المنظمة خلال رمضان أسهمت في استقرار الأسعار"، مشيرا إلى "القبض على أكثر من 350 متهماً بالتلاعب بالأسعار، إضافة إلى ضبط عشرات المخالفات المتعلقة بالجزر العشوائي".

وأوضح، أن "المديرية حققت إنجازات كبيرة منذ مطلع العام الحالي وحتى الان، حيث تمكنت من تنفيذ 13 نشاطاً وألقت القبض على 18 متهماً في جرائم غسيل الأموال، ونفذت 6 نشاطات بجرائم تزييف العملة والقبض على 8 متهمين، فيما نفذت 10 نشاطات تتعلق بجرائم الأدوية والقبض على 11 متهماً، أما جرائم الاتجار بالآثار فقد بلغ عدد النشاطات 5 والمتهمين 7"، منوها بأن "المجموع الكلي بلغ 34 نشاطاً و44 متهماً".

وأضاف، أما "الجرائم المالية فبلغ عدد النشاطات بشأنها 240 نشاطاً وعدد المتهمين 271، وتم ضبط صيرفات ومنافذ وشركات ومكاتب دلالية غير مجازة"، مبينا ان "جرائم تزييف العملة بلغ عدد النشاطات فيها 27 نشاطاً و33 متهماً، ومصادرة 220,800 دولار عملة مزيفة".

ولفت، الى ان "مجمل جرائم غسيل الأموال بلغ عدد النشاطات فيها 40 وعدد المتهمين 42، بالاضافة الى ضبط 116 بطاقة ماستر كارد".

وتابع، "هناك نشاطات أخرى للمديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، منها تنفيذ نشاطات بشأن تجارة الأسلحة غير المرخصة ومخلفات حربية وبواقع 106 نشاطات و117 متهماً مع ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والأعتدة والمقذوفات الحربية والصواريخ وغيرها".

وأردف، أن "عدد النشاطات في ما يتعلق بالجرائم الصحية بلغ 556 وعدد المتهمين 591 متهماً وضبط 18 طناً و3220 كرتوناً اضافة الى قطع أخرى وأدوية غير مرخصة"، مبينا ان "عدد النشاطات الخاصة بجرائم تهريب البضائع الممنوعة من الاستيراد والتداول بالأسواق بلغ 336 وعدد المتهمين 367 وتم ضبط 658 طناً من المواد المهربة، الى جانب أكثر من 26 طناً و157598 لتراً من المشتقات النفطية، كما تم ضبط 148 طناً من الحديد، و40 غراماً من الزئبق و452 دراجة نارية، علاوة على ضبط أسطوانات وملابس بالة، الى جانب 30 طناً و500 من المواد الكيمياوية و517 جهازاً كهربائياً".

واستطرد، أن "جرائم الغش الصناعي والتداول التجاري وتقليد العلامة التجارية تم تنفيذ 295 نشاطاً وعدد المتهمين 317، حيث تم ضبط معامل غير مجازة".

وأشار ميري، إلى أن "جهود المديرية أدت إلى زيادة النشاطات خلال عام 2023 لتصل إلى 15 ألفاً، وفي 2024 إلى أكثر من 19 ألفاً، مع استمرار الإجراءات الرادعة خلال 2025 لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم المنظمة".