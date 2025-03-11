وزير النفط يبحث مع فريق التخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني تامين الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية

بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني مع فريق التخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني برئاسة النائب جواد البولاني تامين الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية.

وذكر بيان لوزارة النفط،أن الوزير استقبل ، اليوم الاثنين ، فريق التخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني برئاسة النائب جواد البولاني ".

واضاف البيان:"أن الوزير عقد اجتماعا مع الفريق لبحث موضوع امن الطاقة ، الإجراءات التي تتخذها الوزارة في تطوير القطاع النفطي ، لتامين الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية التي تمثل فيها ايرادات تصدير النفط 90٪؜ .

وحضر الاجتماع وفق البيان ،مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة و مدير عام الدائرة القانونية".