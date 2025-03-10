وزارة النفط توقع عقد تطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة "برتش بتروليوم"

وقعت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عقد تطوير حقول كركوك بقبتيه "آفانا" و"بابا"، وباي حسن، وخباز، وجمبور مع شركة BP البريطانية، فبحسب بيان لوزارة النفط، أكد وزير النفط حيان عبدالغني في بيانه على "حرص الوزارة على تعظيم موارد الدولة من النفط والغاز، التي ستنعكس ايجابا على تعظيم الموارد المالية للموازنة الاتحادية" .

واضاف الوزير ان "توقيع العقد لتطوير حقول شركة نفط الشمال يعد انجازا كبيرا، يحسب للوزارة وللشركة، لاسيما بعد مدة من التوقف"، مشيرا الى ان "عمليات التطوير والتأهيل ستضيف كميات للإنتاج الوطني ، فضلا عن استثمار الغاز وزيادة كميات الانتاج منه لدعم انتاج الطاقة الكهربائية"، مشيدا بـ"جميع الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز".

فيما يشمل العقد، بحسب البيان، إعادة تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال.