وزارة التجارة: لدينا خزين استراتيجي من الحنطة يكفي للعام القادم

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن وجود خزين استراتيجي من الحنطة يكفي للعام القادم، فيما أشار الى ان دولة عربية تقدمت بطلب شراء كمية من الحنطة العراقية، حيث ذكر المدير العام لشركة تجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، حيدر نوري الكرعاوي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الرسميةإن "العراق يمتلك مخزوناً استراتيجياً من الحنطة يقدر بثلاثة ملايين و700 ألف طن، ما يكفي لسد حاجة البلاد حتى العام المقبل".

وأوضح الكرعاوي، أن "موسم التسويق الجديد سيبدأ خلال شهرين، ومن المتوقع تسلم كميات إضافية من الحنطة، مما يعزز الأمن الغذائي للبلاد"، منوها بأن "البلاد اليوم في أمان تام من ناحية توفر الحنطة، سواء في بغداد أو باقي المحافظات، وهو أمر غير متوفر في العديد من دول الجوار وحتى بعض الدول الأخرى".

كما لفت إلى أن "دولة تونس قدمت طلباً رسمياً لشراء 100 ألف طن من الحنطة العراقية شهرياً، مما يعكس القدرة الإنتاجية العالية للعراق وتحقيقه الاكتفاء الذاتي الكامل من هذه المادة الاستراتيجية".