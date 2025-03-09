رئيس اللجنة المالية: وقف استيراد الغاز الإيراني سيؤدي إلى انهيار قطاع الكهرباء

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية عازمة على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة رغم التحديات التي تواجهها، في وقت أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق، دانيال روبنستين، أن استيراد الغاز الطبيعي ما زال خارج نطاق العقوبات، إذ ذكر بيان للجنة المالية، أن العطواني استقبل روبنستين والوفد المرافق له في لقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة في مجالات القطاع المالي والمصرفي.

فيما تناول الاجتماع أيضا ملف العقوبات الأميركية وأثرها على قطاع الطاقة في العراق، خاصة في ظل قرب انتهاء مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني.

كما لفت العطواني، إلى أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس، وضرورة التواصل الدائم لتصحيح مسار العلاقات العراقية - الأميركية.

كذلك وجّه رسالة مهمة إلى الحكومة الأميركية، مفادها أن إيقاف استيراد الغاز الإيراني ستكون له تبعات كارثية على الشعب العراقي، خاصة في فصل الصيف، مما سيؤدي إلى انهيار منظومة الكهرباء الوطنية بسبب غياب البدائل في الوقت الراهن.

وفي ذات الصدد، أكد العطواني، على أن الحكومة العراقية تعمل على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال مشاريع واعدة لاستثمار الغاز المصاحب، والذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن هذه المشاريع لن تدخل حيز التنفيذ إلا في السنوات القادمة.

كما طالب العطواني، الإدارة الأميركية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها على القطاع المالي والمصرفي في العراق، مبديا استغرابه من العقوبات المفروضة على المصارف العراقية دون إشعار مسبق أو مبرر واضح، وهو ما أثر سلبا على عمل القطاع المصرفي.

بالمقابل، أعرب روبنستين عن تفهمه لما طرحه العطواني بشأن ملف الطاقة والعقوبات المصرفية، ووعد بنقل هذه الرسائل إلى الحكومة الأميركية للعمل على إيجاد حلول تحقق مصلحة الشعبين. وأكد أن استيراد الغاز الطبيعي لا يزال خارج نطاق العقوبات الأميركية.