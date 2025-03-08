وزارة التجارة تؤكد تأمين مخازن الحنطة والسلة الغذائية من الأمطار

أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، أن مخازن محصول الحنطة والسلة الغذائية مؤمنة بشكل كامل من الأمطار، إذ أوضحت الوزارة في بيان، أن مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية، رياض الموسوي، قام بزيارات ميدانية لمواقع مخازن كسرة وعطش، ومجمع الإمام علي (ع)، ومخازن الغذاء في مناطق الحرية، الرصافة، والتاجي، كما تفقد الموسوي مقر الوزارة لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة المتخذة لحماية الخزين الغذائي.

وأشارت الوزارة، إلى أن الفرق الرقابية في كافة المحافظات قد تم توجيهها لإجراء متابعة ميدانية لكافة فروع شركات الغذاء لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواد الغذائية، خصوصا بعد موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد.

كما أكدت الوزارة، على ضرورة اتباع الطرق العلمية في حفظ المواد الغذائية، وإجراء الصيانة الدورية للمخازن، والتعامل مع أي أضرار قد تحدث جراء الظروف الجوية.

فيما تم التأكيد على أهمية الإسراع في تجهيز مفردات السلة الغذائية للوكلاء لضمان انسيابية توزيعها بين المواطنين، وفيما يتعلق بحماية محصول الحنطة المخزون داخل السايلوات، تابعت اللجان الرقابية الإجراءات المتخذة لضمان عدم تعرض المحصول لمياه الأمطار.

كما أوضحت الوزارة، إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الخزين الغذائي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.