وزارة التجارة تدعو المواطنين في بغداد لتحديث بيانات البطاقة التموينية قبل 20 يومًا

دعت وزارة التجارة، اليوم السبت، المواطنين في بغداد إلى تحديث بياناتهم على البطاقة التموينية، مشيرة إلى أن الموعد النهائي للتحديث يقترب، حيث لم يتبق سوى 20 يوما فقط، فيما أكدت على أن هناك فريقا فنيا مختصا للإشراف على تطبيق البطاقة التموينية، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "7 ملايين و500 ألف مواطن قد تم تحديث بياناتهم عبر تطبيق البطاقة التموينية"، وهو رقم كبير في مجال التحول الرقمي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالإنترنت أو عدم استجابة المواطنين أحيانا.

وأوضح حنون، أن "عمليات التحديث أصبحت سهلة وغير معقدة، ويمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر الإنترنت أو من خلال التطبيقات التي تسهل العملية، تماما مثل تحديث أجهزة الموبايل".

كما أكد حنون، على أن الهدف من هذا التحديث هو معالجة المشاكل المتعلقة بالبطاقة التموينية، مثل إضافة أو نقل أو شطر العوائل، موضحا، أن المواطن لم يعد مضطرا للذهاب إلى المراكز التموينية، بل يمكنه إتمام هذه الإجراءات بسهولة عبر الهاتف الجوال.

فيما دعا المتحدث المواطنين إلى تحديث بياناتهم قبل انتهاء الموعد المحدد، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تسعى للانتهاء من هذا الملف قريبا والتحول إلى النظام الإلكتروني بالكامل، لافتا، إلى أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين لتحديث بياناتهم، وأن الوزارة تتعاون مع المواطنين لمعالجة أي ملاحظات أو مشاكل قد تواجههم أثناء عملية التحديث.

وبخصوص إمكانية التمديد أو فتح مكاتب تحديث للمواطنين، أكد حنون، على أنه لا يوجد تفكير حاليا في هذا الخيار، حيث أن هناك أكثر من 20 يوما لإتمام التحديث.

وأضاف، أنه على الرغم من بعض الصعوبات التي واجهها بعض المواطنين، فإن الوزارة مستمرة في عملية التحديث دون مشاكل، مع وجود فريق دعم لحل أي مشاكل تقنية قد تظهر.