الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة تدعو المواطنين في بغداد لتحديث بيانات البطاقة التموينية قبل 20 يومًا


دعت وزارة التجارة، اليوم السبت، المواطنين في بغداد إلى تحديث بياناتهم على البطاقة التموينية، مشيرة إلى أن الموعد النهائي للتحديث يقترب، حيث لم يتبق سوى 20 يوما فقط، فيما أكدت على أن هناك فريقا فنيا مختصا للإشراف على تطبيق البطاقة التموينية، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "7 ملايين و500 ألف مواطن قد تم تحديث بياناتهم عبر تطبيق البطاقة التموينية"، وهو رقم كبير في مجال التحول الرقمي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالإنترنت أو عدم استجابة المواطنين أحيانا.

وأوضح حنون، أن "عمليات التحديث أصبحت سهلة وغير معقدة، ويمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر الإنترنت أو من خلال التطبيقات التي تسهل العملية، تماما مثل تحديث أجهزة الموبايل".

كما أكد حنون، على أن الهدف من هذا التحديث هو معالجة المشاكل المتعلقة بالبطاقة التموينية، مثل إضافة أو نقل أو شطر العوائل، موضحا، أن المواطن لم يعد مضطرا للذهاب إلى المراكز التموينية، بل يمكنه إتمام هذه الإجراءات بسهولة عبر الهاتف الجوال.

فيما دعا المتحدث المواطنين إلى تحديث بياناتهم قبل انتهاء الموعد المحدد، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تسعى للانتهاء من هذا الملف قريبا والتحول إلى النظام الإلكتروني بالكامل، لافتا، إلى أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين لتحديث بياناتهم، وأن الوزارة تتعاون مع المواطنين لمعالجة أي ملاحظات أو مشاكل قد تواجههم أثناء عملية التحديث.

وبخصوص إمكانية التمديد أو فتح مكاتب تحديث للمواطنين، أكد حنون، على أنه لا يوجد تفكير حاليا في هذا الخيار، حيث أن هناك أكثر من 20 يوما لإتمام التحديث.

وأضاف، أنه على الرغم من بعض الصعوبات التي واجهها بعض المواطنين، فإن الوزارة مستمرة في عملية التحديث دون مشاكل، مع وجود فريق دعم لحل أي مشاكل تقنية قد تظهر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التجارة تؤكد تأمين مخازن الحنطة والسلة الغذائية من الأمطار
وزارة التجارة تدعو المواطنين في بغداد لتحديث بيانات البطاقة التموينية قبل 20 يومًا
البنك المركزي: التحول الرقمي الشامل في القطاع المالي قادم قريبًا
أسعار صرف الدولار مع افتتاح البورصة في أول أيام الأسبوع
استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية
البنك المركزي يلغي ترخيص شركة الطوفان للصرافة والوساطة المالية
إنخفاض ملحوظ في إجمالي الودائع المصرفية في العراق بنسبة 9%
المنافذ الحدودية: إعادة الكثير من الأغنام إلى الأردن بعد اكتشاف أمراض غير صالحة للاستهلاك البشري
الصين تتعهد خوض حرب تجارية "حتى النهاية" مع الولايات المتحدة
النفط تعلق على قرار مجلس الوزراء بشأن مصفى ميسان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك