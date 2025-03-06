المنافذ الحدودية: إعادة الكثير من الأغنام إلى الأردن بعد اكتشاف أمراض غير صالحة للاستهلاك البشري

صرّحت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الخميس، عن إعادة 2000 رأس غنم إلى الأردن عبر منفذ طريبيل الحدودي، بعد اكتشاف إصابتها بأمراض جعلتها غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث أوضحت الهيئة في بيان، أن الإعادة تمت بعد فحص دقيق من قبل كوادر طبية بيطرية مختصة، حيث تم التأكد من أن هذه الحيوانات مصابة بأمراض تهدد صحة الإنسان، مبينا، أن إعادة الإصدار تمت بالتنسيق والتعاون مع مركز جمرك طريبيل.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان عدم دخول أي لحوم أو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري إلى البلاد، وللحفاظ على سلامة المواطنين، كما أشار البيان، إلى أن هذه الخطوات جزء من الجهود المستمرة لضمان خلو المنتجات الغذائية من الأمراض، وضمان صلاحيتها للاستهلاك البشري.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس الحمى القلاعية قد تفشى في العراق منذ قرابة الشهر، ما أسفر عن هلاك الآلاف من المواشي، وأدى إلى انخفاض أسعار اللحوم بسبب عزوف المواطنين عن استهلاكها، مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير استثنائية للسيطرة على الوضع.