الصفحة الاقتصادية

دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ يهوي بالأسهم الأوروبية


سجلت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ، متأثرة بمخاوف فرض واشنطن رسوما مماثلة على أوروبا.

وبحلول الساعة 15:35 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر "داكس" الألماني 2.36% وسجل 22600.15 نقطة، وتراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.55% إلى 8822.36 نقطة.

كذلك انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.47% إلى 8079.15 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات.

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ في الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش. كما ضاعف الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%.

وردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10% و15% على بعض الواردات الأمريكية اعتبارا من 10 اذار الجاري وسلسلة من القيود التصديرية الجديدة على كيانات أمريكية معينة.

بدوره أعرب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عن " أسفه العميق" إزاء فرض الولايات المتحدة رسوما على الواردات من المكسيك وكندا.

وقال المتحدث" هذه الخطوة تخاطر بعرقلة التجارة العالمية وإلحاق الضرر بالشركاء الاقتصاديين الرئيسيين وإيجاد غموض غير ضروري في الوقت الذي يعد فيه التعاون العالمي أكثر أهمية من أي وقت سبق".

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