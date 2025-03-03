سعر صرف الدولار بتراجع مستمر في الأسواق المحلية

واجهت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، انخفاضا في العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع افتتاح البورصة في البلاد، حيث سجلت بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سعر صرف بلغ 147.700 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ147.800 دينار لكل 100 دولار يوم أمس الأحد.

في حين استقرت أسعار البيع في الأسواق المحلية بالعاصمة، عند 148.750 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146.750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في أربيل، فقد انخفضت الأسعار ايضا، حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 147.500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147.400 دينار لكل 100 دولار.