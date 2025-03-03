الصفحة الاقتصادية

العراق يصدر أكثر 700 ألف طن من التمور إلى مختلف دول العالم


أعلن وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الاثنين، تصدير أكثر من 700 ألف طن من التمور في عام 2024 الى مختلف دول العالم، حيث أوضحت الوزارة في بيان، إن "وزير الزراعة أكد لوفد الشركات الزراعية الألمانية ان العراق صدر أكثر من 700.000 طن من التمور في عام 2024 الى مختلف دول العالم".

كما أضاف البيان، أن "عملية التصدير تمت من خلال الشركات لغرض استخدامها في الصناعات التحويلية وللتغذية ،وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية لرؤية البلد".

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