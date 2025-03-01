الصفحة الاقتصادية

إيران تمنح العراق تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز لتأمين احتياجاته


أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية ونائب وزير النفط الإيراني، سعيد توكلي، اليوم السبت، أن العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني، إذ ذكر توكلي في تصريحات صحفية، إن "العراق يحصل دائما على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني حتى يتمكن من تأمين احتياجاته من هذه المادة الحيوية"، مضيفا: "افترضنا أن هذا الوضع سيتكرر وأن استثناء سيمنح للعراق".

وجاءت هذه التصريحات ردا على الأخبار التي تم تداولها مؤخرا حول قرار منع صادرات إيران من الغاز إلى العراق في الثامن من شهر آذار/مارس الجاري، كما أكد توكلي أن الموقف سيكون استثنائيا في إطار التعاون المستمر بين البلدين.

فيما تزامنت هذه التصريحات مع إعلان من وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر، يوم الجمعة الماضي، بأن الحكومة العراقية تدرس إمكانية استيراد الغاز من دولتي قطر والجزائر بعد قرار إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعفاءات التي كانت تسمح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران، علما أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة العقوبات الجديدة المفروضة على إيران.

منذ سنوات، يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الغاز والكهرباء من إيران، خاصة خلال فصل الصيف، وقد استفاد من الإعفاءات الأمريكية المستمرة التي تم تجديدها سنويا.

وفي ذات الوقت، يسعى العراق إلى تقليل اعتماده على الغاز الإيراني من خلال التوجه لاستيراد الغاز من دول أخرى مثل تركمانستان، بالرغم من أنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب بعض المشاكل اللوجستية والمالية.

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