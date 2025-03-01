الصفحة الاقتصادية

مستشار رئيس الوزراء المالي: العملة الرقمية للبنك المركزي ستعزز الشفافية وتحسن المدفوعات الوطنية


 

صرّح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، بأن إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي سيكون خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وتحقيق قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني، حيث ذكر صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "البنك المركزي يخطط لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف طباعة العملة الورقية، فضلا عن تقليل تداول النقود خارج النظام المصرفي.

وأوضح أن العملة الرقمية ستتيح تتبع التدفقات المالية، وتحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال، كما ستساهم في تعزيز الشمول المالي، خاصة للفئات الأقل اندماجا في النظام المصرفي.

كما بيّن صالح، أن انتقال العراق إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت متطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات.

كذلك ستدعم العملات الرقمية جهود تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستخدام الحكومي في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية.

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