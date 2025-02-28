الصفحة الاقتصادية

وزير النفط: هناك تحرك لاستيراد منصة عائمة لتوريد الغاز لسد حاجة الكهرباء


 

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، وجود تحرك لاستيراد منصة عائمة لتوريد الغاز لسد حاجة الكهرباء، فقد ذكر عبد الغني، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة بصدد استيراد منصة عامة لتوريد الغاز بهدف سد الحاجة المطلوبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية"، منوها إلى، أن "وزارة النفط باشرت بتنفيذ الأنبوب الذي سيقوم بنقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة".

ولفت إلى أن "المسافة من ميناء خور الزبير الى نقطة الربط بحدود 40 كيلومترا"، موضحا، أن "شركة الأنابيب النفطية في الوزارة استطاعت أن توفر هذا الأنبوب، ويتم العمل بتنفيذ هذا الأنبوب بخطى متسارعة جدا".

كما أضاف، أن "نسب الإنجاز في الأنبوب وصلت الى مراحل متقدمة جدا، ووصلت الى 30% بالمئة على الرغم من الأعمال بالمشروع لم يتجاوز العشرة أيام، وهي نسبة قياسية"، مشيرا إلى، أنه "تم تحشيد جميع الإمكانيات في شركة المشاريع النفطية من خلال ستة فرق للعمل من أجل تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم قطاع الكهرباء".

فيما أوضح أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع بشكل يومي تفاصيل هذا المشروع لما له من أهمية كبيرة"، مشددا على، أن "العراق يحتاج الى أكثر من خط لنقل الغاز، والوزارة تسعى لتوفير وقود بديل عن الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية استعدادا للصيف المقبل".

كذلك بيّن أن "منصة الغاز العائمة تتضمن منظومة لتحويل الغاز السائل الى الحالة الغازية ومن ثمة سيتم ضخه الى الأنبوب".

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