وزارة النفط: تعلن عن الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي، حيث ذكرت وزارة النفط، في بيان، أن "الوزارة تعلن عن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، حيث بلغ المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام (103) ملايين و343 ألفا و193 برميلا ".

فيما أشارت الإحصائية، إلى، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 102 مليون و310 آلاف و248 برميلا ، فيما بلغت الصادرات الى الأردن 309 آلاف و980 برميلا والكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت 722 ألفا و965 برميلا".