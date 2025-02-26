البنك المركزي العراقي يعلن عن تفاصيل الدفع الإلكتروني

صرّح محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الدفع الإلكتروني في عموم العراق، وفيما أشار إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي الى أكثر من 40 ‎%‎، أكد أن البنك حقق تكاملا دوليا عبر ربط منظومة الدفع الإلكتروني العراقية بشبكات عالمية، حيث ذكر العلاق في كلمة له خلال المعرض والمؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق ، إن "هناك خارطة طريق كاملة لرقمنة الخدمات المصرفية عبر الدفع الإلكتروني باعتباره أداة رئيسة للتحول الرقمي إذ بلغ عدد الأجهزة 63 ألف جهاز في محافظات العراق".

وأضاف، أن " عدد أجهزة الصرافات الإلكترونية بلغ أكثر من 4000 جهاز وعدد البطاقات المصرفية حوالي 17 مليون بطاقة".

وتابع، أن "البنك المركزي دعم ترخيص وتشغيل المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف النقال التي تتيح الشحن والتحويل ودفع الفواتير ما رفع نسبة الشمول المالي الى أكثر من 40 ‎%‎ مقارنة ب 20 %‎ قبل ثلاث سنوات".

كما نوّه إلى، أن "عدد المحافظ الدائمية بلغ مليونا و200 ألف محفظة كما حققنا تكاملا دوليا عبر ربط منظومة الدفع الإلكتروني العراقية بشبكات الدفع العالمية مما يتيح تحول قبول البطاقات الأجنبية محليا وتوسيع قبول البطاقات العراقية دوليا".

في حين أوضح، أن "الإنجازات المتحققة في مجال تقنية المعلومات والمدفوعات الإلكترونية في البنك المركزي تعد نقلة جوهرية في النظام المالي".