 الدولار عند أدنى مستوى له منذ أشهر  في اسواق العراق

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، ارتفاعا في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 148.900 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بسعر 148.800 دينار لكل 100 دولار يوم أمس الثلاثاء.

وفيما يخص أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة المحلية بالعاصمة بغداد ارتفعت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 150.000 دينار لكل 100 دولار، بينما استقر سعر الشراء عند 148.000 دينار لكل 100 دولار.

اما في أربيل، شهدت الأسواق ارتفاعا مماثلا، إذ بلغ سعر البيع 148.800 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 148.700 دينار لكل 100 دولار.