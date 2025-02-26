الصفحة الاقتصادية

 الدولار عند أدنى مستوى له منذ أشهر  في اسواق العراق


شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، ارتفاعا في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 148.900 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بسعر 148.800 دينار لكل 100 دولار يوم أمس الثلاثاء.

وفيما يخص أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة المحلية بالعاصمة بغداد ارتفعت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 150.000 دينار لكل 100 دولار، بينما استقر سعر الشراء عند 148.000 دينار لكل 100 دولار.

اما في أربيل، شهدت الأسواق ارتفاعا مماثلا، إذ بلغ سعر البيع 148.800 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 148.700 دينار لكل 100 دولار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البنك المركزي العراقي يعلن عن تفاصيل الدفع الإلكتروني
 الدولار عند أدنى مستوى له منذ أشهر  في اسواق العراق
اقتصادي: إعادة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي "صعبة"
مجلس الوزراء يوافق على المشروع الجديد لقانون الحشد ويحيله للبرلمان
النفط تؤكد التزامها باتفاق أوبك+: صدرنا قرابة 4 مليون برميل يوميا خلال كانون الثاني
وزارة النفط تعلن عن استيراد كميات من الغاز المسال لتجهيز جميع محطات الطاقة الكهربائية
الدينار العراقي يرتفع بشكل ملحوظ أمام الدولار في الأسواق المحلية
استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بعد اتفاق بين اربيل وبغداد
وزارة النفط: استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان
العراق يحتل المرتبة الخامسة بين أغلى خامات النفط العربية في شهر كانون الثاني من هذا العام
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك