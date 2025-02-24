الصفحة الاقتصادية

النفط تؤكد التزامها باتفاق أوبك+: صدرنا قرابة 4 مليون برميل يوميا خلال كانون الثاني


أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، التزامها باتفاق أوبك+، فيما بينت ان العراق صدر 4 مليون برميل يوميا خلال كانون الثاني الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "تؤكد التزامها الكامل باتفاق أوبك+ والتخفيضات الإضافية المتفق عليها وتعويض الكميات المتراكمة"، مؤكدة انها "ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات، بما في ذلك تقديم خطة محدثة لتعويض الإنتاج الفائض خلال الفترة السابقة". 

واضافت ان "هذه التأكيدات جاءت خلال المكالمة الهاتفية المشتركة بين نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حيان عبد الغني عبد الزهرة، وعبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، وألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي، وهيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك".

وبينت الوزارة أن "إنتاج العراق من النفط الخام في كانون الثاني 2025، بلغ 3.999 مليون برميل يومياً، وهو مؤشر ايجابي يعكس التزام العراق بمستويات الإنتاج المحددة".

وشددت الوزارة على انها "ستواصل وزارة النفط العراقية جهودها لتعويض الفائض المتراكم، مع الاخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة المتوقعة لاستلام الحكومة الاتحادية للنفط المنتج في إقليم كردستان واستئناف التصدير عبر الأنبوب العراقي التركي مع الالتزام بحصة العراق المقررة ضمن اتفاقيات اوبك للتخفيض الطوعي و كميات التعويض المطلوبة".

ولفتت الى "الدور المحوري لهذه الاتفاقيات في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، وأهمية مساهمة الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ في دعم هذا الاستقرار".

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