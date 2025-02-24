الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط تعلن عن استيراد كميات من الغاز المسال لتجهيز جميع محطات الطاقة الكهربائية


أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، عن التعاقد على استثمار جميع الغاز المحروق، فيما أشار الى المباشر بتنفيذ مشروع لاستيراد أكثر من 600 مقمق من الغاز المسال لتجهيز جميع محطات الطاقة الكهربائية، حيث ذكر في بيان، "تم اليوم افتتاح معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي العاشر الذي يضم مشاركة أكثر من 320 شركة في مختلف الاختصاصات التي لها علاقة بالطاقة وبالأخص الطاقة الكهربائية"، موضحا، أن "هذا المعرض يتميز في نسخته التركيز على  استخدام الطاقة المتجددة وبالأخص الكهرباء عبر استخدام الطاقة الشمسية".

وأضاف، أن "هذا المحور أحد اهتمامات الحكومة الاتحادية وله الأولوية الأولى"، مشيرا إلى، أن "المخطط  يتجاوز الطاقة المستقبلية عبر استخدام الطاقة الشمسية الى أكثر من 5000 ميغاواط كمرحلة أولى وصولا الى 12 ألف ميغا واط باستخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة".

وتابع، أن "وزارة الكهرباء أخذت خطوات كبيرة من اجل تعظيم إنتاج الطاقة في مختلف محافظات العراق، وكان على رأس هذه المشاريع الرئيسة هو أكثر من 5000 ميغاواط من استخدام الدورات المركبة التي تم استحصال موافقة مجلس الوزراء على هذه القرارات والان بطور التنفيذ"، لافتا الى أن وزارة النفط مشاركة في هذا المؤتمر من خلال خمس شركات  استخراجية رئيسة إضافة الى مركز البحث والتطوير".

كما شدد على، أن "المشاركة تأتي من خلال اهتمام وزارة النفط بهذا الموضوع الحيوي، حيث أن وزارة النفط حريصة كل الحرص على توفير الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية وخاصة الغاز الطبيعي ولدينا مشاريع واعدة في تعظيم إنتاج واستثمار الغاز من كافة الحقول النفطية"، لافتا إلى، أن "وزارة النفط تعاقدت على جميع الغاز الذي يحرق وحاليا  نسبة الغاز المستثمر بحدود 67 ‎%‎ وستزداد النسبة الى 70 ‎%‎ مع نهاية هذه السنة".

كذلك أكد، أنه "مع عام 2028 سوف يتوقف حرق الغاز في عموم العراق وتتحول هذه الطاقة الى طاقة مفيدة"، منوها إلى، أن "ذلك ضمن برامج الحكومة الاتحادية وبرامج وزارة النفط".

كما بيّن أن "هناك عقودا واعدة بهذا المجال من اجل توفير مصادر الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدرجة الأولى، اضافة لذلك فإن وزارة النفط سعت الى اعتماد استيراد الغاز المسال من الدول المنتجة بكميات تكفي لتشغيل جميع محطات الطاقة الكهربائية كمرحلة معجلة".

في حين أوضح أن "هناك مشروعا معجلا باشرنا في تنفيذه يهدف لاستيراد أكثر من 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المسال من الدول المنتجة لهذا الغاز من اجل تشغيل محطات الكهرباء وإدامة محطات الطاقة خلال هذه السنة والسنوات القادمة".

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