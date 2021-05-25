تطورات إقتصادية مرتبكة..

متابعة ـ عمار الجادر ||

أسعار النفط تعوض بعض خسائرها بفعل عقبة محتملة أمام محادثات إيران.. خام برنت إلى 66.82 دولار للبرميل

عوضت أسعار النفط اليوم بعض خسائر الأسبوع الماضي، إذ لاحت في الأفق عقبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران الذي قد يضيف المزيد من إمدادات النفط، فيما من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 38 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 66.82 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولار للبرميل، بزيادة 38 سنتا أو 0.6 بالمئة.

تراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن في بلاده.

وقال محللون من إيه.إن.زد في مذكرة اليوم "إنتاج النفط الإيراني ارتفع في الأشهر الأخيرة، على الأرجح توقعا لرفع العقوبات".

لكن رئيس البرلمان الإيراني قال أمس الأحد إن اتفاق المراقبة الذي استمر ثلاثة أشهر بين طهران وجهة الرقابة على الأنشطة النووية التابعة للأمم المتحدة قد انتهى، وإن حصولها على صور من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية سيتوقف.

وقال دبلوماسيون أوروبيون الأسبوع الماضي إن الإخفاق في الاتفاق على تمديد اتفاق المراقبة سيحدث أزمة للمحادثات غير المباشرة الأوسع نطاقا بين واشنطن وطهران بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015. ومن المقرر أن تستأنف تلك المحادثات في فيينا هذا الأسبوع.

وقال محللون من غولدمان ساكس إنه حتى مع استئناف محتمل للصادرات الإيرانية، فإن بواعث ارتفاع أسعار النفط لا تزال قائمة بسبب زيادة الطلب العالمي على اللقاحات.

· خطط لرفع قدرة العراق التصديرية لـ 6 ملايين برميل يومياً،

من جهة أخرى أكدت وزارة النفط أمس الاحد، وجود خطط لرفع قدرة العراق التصديرية لـ 6 ملايين برميل يومياً، وفيما حددت كميات النفط المصدرة عبر موانئ الجنوب وقدرتها القصوى يومياً، كشفت عن كميات النفط المصدرة شهرياً عبر حقول كركوك.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريحات صحفية، أنه في آخر إحصائية، سجلت الوزارة تصدير أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميا عبر موانئ الجنوب وميناء جيهان التركي"، لافتاً إلى أن "الطاقة التصديرية القصوى في الموانئ الجنوبية تزيد عن 4 ملايين برميل يوميا".

وأضاف، أن "وزارة النفط تخطط حاليا لأن تكون الطاقة التصديرية في الموانئ العراقية الجنوبية بحدود 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2023"، مبينا أن "تصدير النفط من ميناء جيهان التركي في محافظة كركوك يبلغ نحو 3 ملايين برميل شهريا".

وأشار جهاد الى أن "معدلات تصدير النفط من الجنوب تتجاوز حاليا الـ 3 ملايين برميل يوميا، فيما يتم العمل على زيادة الطاقة التصديرية والخزنية من النفط في الموانئ الجنوبية لخلق مرونة عالية في عمليات تصدير النفط".

وأكد "وجود مشاريع مخطط لها من وزارة النفط تتعلق بالطاقة التصديرية للنفط"، لافتاً إلى أن "شركة المشاريع النفطية تعمل حالياً على إنشاء 24 خزانا لزيادة الطاقة الخزنية".

· ارتفاع أسعار المواد الإنشائية

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، عن ارتفاع ارتفاع أسعار المواد الإنشائية في الأسواق المحلية، عازية ذلك الى "ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار".

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية ادى إلى رفع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة على مستوى محافظات البلاد كافة باستثناء اقليم كردستان"، مبيناً أنه "تمت متابعة 64 مادة بناء تم تسجيل ارتفاع اسعارها في الأسواق المحلية".

وأضاف أن "اهم المؤشرات للمواد الأكثر استخداماً و تأثيراً في الأسواق كانت لثلاثة مواد شملت الطابوق والسمنت والحديد"، موضحاً أن "معدل سعر الطابوق العادي لشهر نيسان الماضي بلغ 168 الف دينار لكل ألف طابوقة مسجلاً ارتفاعاً بلغ 20% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي كان قد بلغ 140 الف دينار لكل ألف طابوقة، فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر نيسان 138 الف دينار لكل ألف طابوقة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 161 الف دينار لكل ألف طابوقة".

وبين التقرير أن "معدل سعر السمنت العادي لشهر نيسان الماضي بلغ 104 الآف دينار للطن الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 90 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر السمنت المقاوم لشهر نيسان 126 الف دينار للطن الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 112 الف دينار للطن الواحد".

وأشار تقرير جهاز الاحصاء، إلى أن "اسعار الحديد (الشيش) من المنشأ الأجنبي لشهر نيسان بلغت مليوناً و210 الآف دينار للطن الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 55% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 779 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الحديد (الشيلمان) لشهر نيسان 19 الف دينار للمتر الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 27% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 15 الف دينار للمتر الواحد".

يذكر أن البرلمان العراقي صوت في (31 آذار 2021)، على المادة الأولى من قانون الموازنة، التي تضمنت اعتماد سعر صرف الدولار 1450 ديناراً لكل مائة دولار.