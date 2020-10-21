الصفحة الاقتصادية

نحو ستراتيجية إجتماعية لإستيعاب النمو السكاني وتبعاته


 

سميرة الموسوي||

 

·        أوضاعنا وكارثة النمو السكاني، وعام 2030 نفوس العراق بحدود 52 مليون نسمة تقريبا

 

قطعت الكثير من دول العالم أشواطا محورية في معالجات النمو السكاني وإبقائه ضمن معدلات مقبولة يسهل إستيعابها ،سواء من حيث العدد ،أو المنظومات الخدمية الأخرى .

أما في العراق فلم يطرق أحد هذا الباب الصديء الآيل للانفجار ، عدا بعض الإشارات والاحصاءات المنشورة عن وحول النمو السكاني العراقي دون جدوى ، ولا نعتقد أن المعنيين بمعالجة مثل هذه الكوارث سيبادرون بعجالة نحو العلاجات طالما بقي الاستعمار وأتباعه الاذلاء يشعلون الحرائق في الأفكار والعقول والقلوب وخارطة العراق .

يزداد الأمر سوء حين نعرف أن المنظومات المتعلقة بالنمو السكاني بقيت في تراجع بالغ الخطور مثل : منظومة التعليم ، وتنظيم الأسرة ، والعادات والتقاليد والتنمية الإقتصادية فضلا عن الصحة وفرص العمل والسكن .

فالنمو السكاني يكاد يصل إلى 3 بالمئة أي بزيادة مليون نسمة كل سنة وتزيد  بالزيادة التراكمية لان كل مليون زيادة ستكون له زيادة إضافية للسنة المقبلة .

وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء فإن:

v    عدد سكان العراق المقدر هو 39 مليون و128 ألف نسمة .

v    45 مليون و600 الف نسمة عام 2025 أي بعد خمس سنوات .

v    بحدود 52 مليون نسمة عام 2030 أي بعد عشر سنوات .

هذه الزيادة ستصل إلى هذا الحد الانفجاري ستكون مع تردي الاوضاع والمنظومات المتعددة الأخرى إن لم نسارع إلى المعالجات .

لتقريب مستوى ضعف التخطيط والمعالجات في العراق لظاهرة الانفجار السكاني ( المسكوت عنه عمدأ ) نورد لكم هذه الإحصاءات للنمو السكاني لدول قريبة منا في عدد سكانها وبحسب السنين

عام 1970

v    بلجيكا 10 ملايين نسمة تقريبا

v    هولندا 13 مليون نسمة  تقريبا  .

v    السويد 8 مليون نسمة .

v    العراق 10 ملايين تقريبا .

............................

( عام 2019 ) .

v    بلجيكا14 مليون  نسمة تقريبا

v    هولندا 18 مليون نسمة تقريبا 

v    # السويد 11 مليون نسمة  تقريبا

v    العراق 38 مليون و430 الف نسمة .

......... ..  . ..........

الزيادة خلال خمسين سنة تقريبا :

v    بلجيكا4 مليون

v    هولندا 6  ملايين #السويد 11 مليون .

v     العراق أكثر من  39 مليون   ، مع خسارة لجميع القطاعات منذ عام 2003 عند إحتلال العراق وتدميره .

وأزاء ذلك ، وللتخفيف من وقوع المحذور وخروجه عن السيطرة نرى :

ضرورة إعداد خطة ستراتيجية إجتماعية تشترك في تنفيذها جميع الأطراف المعنية ، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية بنسبتها المذكورة مع إسراع الحكومة بمضاعفة جهودها لإستيعاب تبعات الزياد ريثما يتم تخفيفها إلى أقصى حد ، وبمساعدة أية جهة معنية دولية والاسترشاد بتجارب الدول في هذا المجال .

ـــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نحو ستراتيجية إجتماعية لإستيعاب النمو السكاني وتبعاته
إيران تقدم على خطوة غير مسبوقة لدعم اقتصادها
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق
النفط تصدر توضيحا بشأن تخفيض سعر البنزين المحسن
خبير اقتصادي: ورقة الحكومة البيضاء وراء ارتفاع اسعار الدولار
المالية النيابية: قانون الاقتراض سيؤمن رواتب الموظفين لما تبقى من العام الحالي
البنك المركزي: سعر صرف الدولار ثابت واحتياطياتنا من العملة الأجنبية جيدة جداً
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
ارتفاع جديد يحققه الدولار الاميركي إزاء الدينار العراقي
وزير النقل: 270 طائرة يومياً تعبر الأجواء العراقية وأجور الواحدة 450 دولاراً
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : إنما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الصادق الأمين حبيب اله العالمين محمد صلى الله عليه واله. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : قالوا: سيفتك الوباء بالملايين منكم إن ذهبتم؟ فذهبنا ولم نجد الوباء! فأين ذهب حينما زرنا الحسين ع؟
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
حسين غويل علوان عبد ال خنفر : بسم الله الرحمن الرحيم انا الاعب حسين غويل الذي مثلت المنتخب الوطني العراقي بالمصارعه الرومانيه وكان خير ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو محمد : عجيب هذا التهاون مع هذه الشرذمة.. ما بُنيَ على اساس خاوٍ كيف نرجو منه الخير.. خدعوا امّة ...
الموضوع :
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
فيسبوك