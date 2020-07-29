الصفحة الاقتصادية

استقرار أسعار النفط نتيجة مخاوف بشأن الطلب


استقرت أسعار النفط، الأربعاء، فيما أدت زيادة قياسية في إصابات كورونا في بعض الولايات الأمريكية لتنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، مما محا المكاسب المبكرة التي حققها النفط عقب انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات ما يوازي 0.1 بالمئة إلى 43.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش بعد انخفاض 0.4 بالمئة يوم الثلاثاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 40.98 دولار للبرميل وكانت قد فقدت 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 6.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 531 مليون برميل وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكييوم الثلاثاء.

وكان محللون يتوقعون زيادة 357 ألف برميل. وتصدر بيانات الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء.

ولكن تنامي الإصابات بكوفيد-19 يبقي المخاوف من انخفاض الطلب على النفط قائمة ما يقود لتخمة في السوق مع الإعلان عن أعداد قياسية للإصابات بفايروس كورونا في أرجاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام.

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