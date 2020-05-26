الصفحة الاقتصادية

اعرف ايرادات العراق أيها المواطن العراقي  

42 2020-05-26

متابعة ـ عمار الجادر

 

مصادر  الإيرادات التي تمول الموازنة العامة في العراق تقسم الى مصدرين الاول : الإيرادات النفطية الناتجة عن بيع النفط العراقي وهذا معروف لدى الجميع والحكومة دائماً تحاجج المواطنين بذلك ،،،

اما المصدر الثاني فهو : الإيرادات غير النفطية ولَم يتم التطرق الى ذلك مع العلم ان هذه الإيرادات لايستهان بها وممكن ان تسد العجز برواتب الموظفين على اقل تقدير بغض النظر عن ايرادات النفط ... هل تعلم  ماهي الإيرادات الغير النفطية؟؟

١- ايرادات المنافذ الحدودية

٢- ايرادات الهيئة العامة للضرائب

٣ ايرادات الهيئة العامة للكمارك

٤  ايرادات امانه بغداد

٥  ايرادات الدوائر البلدية

٦  ايرادات التسجيل العقاري

٧  ايرادات المرور العامة

٨ ايرادات دوائر الجوازات والجنسية

٩ ايرادات بيع وإيجار ممتلكات الدولة

١٠ ايرادات متنوعة من جميع وحدات الإنفاق الغرامات والتضمين والرسوم والاستقطاعات

١١. ايرادات وزارة التجارة(السايلو) ؟ مليارات مجهولة

 ١٢. ايرادات دواوين الأوقاف ؟؟ #ترليونات مجهوله

١٣. ايرادات ارباح الشركات الرابحة كالمصارف الحكومية وشركات التأمين

١٤  ايرادات وزارة النقل وشركات النقل العام والخاص والطيران والسكك الحديد الحكومية

١٥   ايرادات ورسوم الدراسات المسائية والصباحية ونسبة من ايرادات ورسوم الدراسة بالمدارس والجامعات الأهلية 

١٦  ايرادات رسوم المحاكم والدوائر العدلية

١٧ ايرادات ورسوم الدوائر الصحية

١٨ ايرادات ورسوم دوائر الإقامة

١٩ ايرادات دوائر الماء والكهرباء

٢٠ ايرادات وزارة الزراعة وشركاتها الرابحة

٢١ ايرادات ورسوم وزارة الخارجية والسفارات بالخارج

٢٢ ايرادات ورسوم مسجل الشركات

٢٣ ايرادات ورسوم دوائر وزارة الداخلية

٢٤. ايرادات بيع المنتوجات النفطية المحلية

٢٥  ايرادات الامانات التي تمضي عليها المدة القانونية

٢٦  ايرادات ايجار المجال الجوي لشركات الطيران العالمية

٢٧ ايرادات وزارة الشباب والرياضة وإيجارات الملاعب والمنشأت الرياضية

٢٨ الإيرادات المتحققة من المنشأت السياحية

 ٢٩. ايرادات وأرباح الشركات العامة لتجارة السيارات والمواد الغذائية والمعارض العراقية

٣٠ واردات وزارة الاتصالات 

هذه اهم الإيرادات غير النفطية وهناك العديد من الإيرادات الاخرى لم يتم ذكرها ،، طبعاً هذا عدا ايرادات اقليم كردستان اللي محد يعرف كم حجم هذه الإيرادات..

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